Morgan Stanley senkt Ziel für BT Group - 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BT Group von 320 auf 290 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen.Die Papiere des britischen Telekomkonzerns erschienen günstig bewertet, schrieb Analyst Terence Tsui in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er scheut allerdings vor einer möglicherweise verfrühten Empfehlung zurück. Es bedürfe mehr Klarheit bezüglich der Investitionen sowie anderen Themen - darunter die Übertragungsrechte für die Premier League, Pensionsverpflichtungen und die Dividende./ag/tih Datum der Analyse: 30.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.