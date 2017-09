Morgan Stanley senkt Ziel für ArcelorMittal auf 26,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ArcelorMittal nach angepassten Prognosen für Rohstoffpreise und Wechselkurse von 28,00 auf 26,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen.Der Stahlproduzent profitiere von der Erholung des Stahlgeschäfts in Europa und den USA, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer Branchenstudie vom Dienstag. Rückläufige Exporte Chinas und Anti-Dumping-Maßnahmen in Europa und den USA wirkten sich positiv für das Unternehmen aus./bek/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.