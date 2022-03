Morgan Stanley senkt Ziel für Adyen auf 2800 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Adyen von 3150 auf 2800 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach sektorweit deutlichen Kursverlusten im bisherigen Jahresverlauf sei es nun angebracht, in der europäischen Software-Branche nach vergleichsweise sicheren Häfen zu suchen oder Wachstumschancen zu identifizieren, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zahlungsabwickler Adyen gehöre zu den Aktien mit einer schmackhafter gewordenen Bewertung. In seinem Modell geht Adam aber nun von höheren gewichteten Kapitalkosten aus./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2022 / 00:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.