Morgan Stanley senkt RWE auf 'Equal-weight' - Ziel 20,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat RWE nach dem zuletzt starken Kursverlauf von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft.Die Bewertung der Versorgerpapiere sei inzwischen recht üppig, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Branchenstudie vom Montag. Er hob sein Kursziel von 18,00 auf 20,40 Euro an, signalisiert damit aber kaum noch Kurspotenzial./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.