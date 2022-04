Morgan Stanley senkt Commerzbank-Ziel auf 10,70 Euro - 'Overw.'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Commerzbank von 11,70 auf 10,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Commerzbank-Aktie bleibe von den in Mittel- und Osteuropa agierenden Geldhäusern ihr Favorit, schrieb Analystin Izabel Dobreva in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings zeichne sich ein schwächeres Wachstum bei der Kreditvergabe ab angesichts eines starken Engagements der Bank im deutschen Mittelstand./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.