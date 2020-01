Morgan Stanley senkt Asos auf 'Underweight' - Ziel 2000 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Asos von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 2100 auf 2000 Pence gesenkt.Der Konsens rechne bei dem britischen Online-Textilhändler binnen zwei Jahren mit einer Gewinnsteigerung je Aktie um 160 Prozent, schrieb Analyst Geoff Ruddell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er halte diese Erwartung für viel zu hoch angesetzt./tih/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.