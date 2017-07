Morgan Stanley senkt ABB auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat ABB von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber auf 25 Franken belassen.Die Papiere des Elektrotechnikkonzerns seien in diesem Jahr bislang gut gelaufen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Freitag. Allerdings dürften die gerade vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal Fragen aufwerfen, die nicht so schnell zu beantworten seien. Aktuell sehe er das Chance-Risiko-Verhältnis als relativ ausgewogen an. Zudem habe der ABB-Kurs gegenüber den Konkurrenten Siemens und Schneider eine deutliche Neubewertung erfahren, begründete er das neue Votum./AWP/ajx/la Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.