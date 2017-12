Morgan Stanley hebt Ziel für Yara auf 350 Kronen - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Yara von 310 auf 350 norwegische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Nachdem der norwegische Düngemittelkonzern in diesem Jahr viel Geld in den Ausbau neuer Kapazitäten gesteckt hat, sei davon auszugehen, dass die Investitionen 2018 geringer ausfallen, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Neben weiteren Faktoren berücksichtigte er dies nun bei der Berechnung seines Kursziels./kro/tih Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.