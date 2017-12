Morgan Stanley hebt Ziel für Wacker Chemie - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Wacker Chemie von 122 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Während Europas Chemiekonzerne im ersten Halbjahr 2018 wahrscheinlich mit einer wenigen schwungvollen Umsatzentwicklung zu kämpfen haben dürften, werde das operative Ergebnis (Ebitda) der Branchenunternehmen wohl weiterhin vernünftig wachsen, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das erhöhte Kursziel für Wacker begründete er unter anderem mit einem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum./kro/tih Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.