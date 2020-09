Morgan Stanley hebt Ziel für Vonovia auf 63 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Vonovia von 59 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das mangelnde Wachstum des europäischen Immobiliensektors dürfte die Renditen begrenzen, schrieb Analyst Bart Gysens in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Das Wohnimmobilien-Segment habe unter anderem mit alten, ungelösten strukturellen Problemen zu kämpfen, während der Gewerbeimmobilien-Bereich vor neuen strukturellen Herausforderungen stehe./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2020 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.