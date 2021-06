Morgan Stanley hebt Ziel für Vinci auf 103 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Vinci von 98 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analyst Nicolas Mora passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erwartungen an die diversen Bereiche des Infrastruktur-Dienstleisters an. Dieser bleibe ein Meister des Free Cashflows, an dessen Rendite mit 8 bis 10 Prozent nur schwer zu nagen sei./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 03:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.