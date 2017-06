Morgan Stanley hebt Ziel für Uniper auf 19,70 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Uniper von 16,50 auf 19,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Aktie der Eon-Abspaltung sei zuletzt zwar gut gelaufen, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Branchenstudie vom Montag. Der Kraftwerksbetreiber dürfte aber auch weiterhin positive Nachrichten produzieren. In puncto Free Cashflow bleibe Uniper die interessanteste Aktie im Sektor./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.