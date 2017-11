Morgan Stanley hebt Ziel für Unicredit - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit SpA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unicredit von 18,50 auf 20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen.Der Gegenwind durch das niedrige Zinsniveau dürfte auch 2018 anhalten, schrieb Analyst Antonio Reale in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu italienischen Banken. Er gehe bei diesen selektiv vor und schätze vor allem die Intesa-Aktie, sehe aber auch Wertpotenzial bei der Unicredit./ag/tih Datum der Analyse: 30.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.