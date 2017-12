Morgan Stanley hebt Ziel für Software AG auf 44 Euro - 'UW'

Weitere Suchergebnisse zu "Software AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktie der Software AG von 30 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen.Obwohl sich die europäischen Softwareaktien bereits 2017 stark entwickelt hätten, sei er für den Sektor auch im kommenden Jahr optimistisch, schrieb Analyst Adam Wood in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Aussichten für die Software AG im Segment Internet der Dinge sowie in der Sparte DBP seien jedoch weniger gut als der Markt derzeit erwarte./edh/bek Datum der Analyse: 15.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.