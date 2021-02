Morgan Stanley hebt Ziel für Reckitt Benckiser an - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Reckitt Benckiser von 7800 auf 7900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der Konsumgüterkonzern dürfte 2021 dank des Unternehmensumbaus durch Zukäufe ein Wachstum auf vergleichbarer Basis schaffen, das sich 2022 beschleunigen dürfte, schrieb Analyst Richard Taylor in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen rechne der Markt mit einem Rückgang./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2021 / 15:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.