Morgan Stanley hebt Ziel für Orsted - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Orsted von 900 auf 1000 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei knapper Verfügbarkeit spreche die schwungvolle Energie-Nachfrage gemeinsam mit Gas- und Emissionspreisen sowie politischen Zielen für nachhaltig höhere Strompreise, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er glaubt daher, dass die Branchenwerte weiterhin eine gute Kursentwicklung nehmen werden. Neben den Top-Favoriten SSE und Orsted erwähnte er auch RWE und Drax als bevorzugte Werte./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.