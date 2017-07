Morgan Stanley hebt Ziel für Netflix auf 210 Dollar - Overweight

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 185 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Zahlen zum zweiten Quartal und der Ausblick auf das dritte Jahresviertel bewiesen, dass sich die jüngste Einführung des Video-Streaming-Dienstes in weiteren internationalen Märkten auszahle, schrieb Analyst Benjamin Swinburne in einer Studie vom Dienstag. Dabei verwies er auf die Zahl der Neukunden. Die Nachfrage nach den Diensten von Netflix steige wegen des exklusiven Inhalte-Angebots./ck/tih Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.