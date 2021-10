Morgan Stanley hebt Ziel für Kion auf 90 Euro - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

Finanztrends Video zu Kion Group



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum dritten Quartal von 83 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Der Gabelstapler-Hersteller habe im Geschäft mit Lieferketten-Lösungen positiv überrascht und verfüge über einen insgesamt soliden Auftragsbestand, schrieb Analystin Katie Self in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Expertin erhöhte ihre Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2022./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 15:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.