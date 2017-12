Morgan Stanley hebt Ziel für K+S auf 20 Euro - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für K+S von 19 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Nachdem der Dünger- und Salzhersteller viel Geld in sein Kaliwerk Bethune in der kanadischen Provinz Saskatchewan gesteckt hat, sei damit zu rechnen, dass die Investitionen im nächsten Jahr geringer ausfallen, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das erhöhte Kursziel für K+S begründete er unter anderem mit einem nach vorn verschobenen Bewertungszeitraum./kro/tih Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.