Morgan Stanley hebt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 3,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo vor einem neuen Strategieplan der Bank von 3,20 auf 3,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Ein Umfeld steigender Zinsen, Nettozuflüsse von 80 bis 100 Milliarden Euro in das verwaltete Vermögen und niedrigere Rückstellungen könnten die Rendite auf das Aktienkapital bis 2020 auf 12 Prozent steigern, schrieb Analyst Alvaro Serrano in einer Studie vom Donnerstag. Er erhöhte daher Schätzungen für den Gewinn je Aktie./bek/ajx Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.