Morgan Stanley hebt Ziel für ING auf 14,20 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ING von 13,30 auf 14,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen.Analyst Bruce Hamilton hob in einer Studie vom Freitag seine Schätzungen bis 2019 um im Schnitt 5 Prozent an. Das Wachstum und die Innovationsbereitschaft des niederländischen Finanzinstituts seien zwar attraktiv. Die Bewertung der Aktie verhindere jedoch ein besseres Votum./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.