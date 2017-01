Morgan Stanley hebt Ziel für IAG auf 7 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 6 auf 7 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Gepaart mit höheren Ölpreisen seien wirtschaftliche Unsicherheiten und ein volatiles Verbraucherverhalten nicht gerade hilfreich für europäische Fluggesellschaften, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Branchenstudie vom Freitag. Sie präferiere in diesem Umfeld die Aktien von IAG und Ryanair./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.