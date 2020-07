Morgan Stanley hebt Ziel für Engie auf 13 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Engie vor Halbjahreszahlen von 12 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das bereinigte Nettoergebnis des französischen Versorgers dürfte sich mehr als halbiert haben, schrieb Analyst Robert Pulleyn in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Anlegerfokus werde aber der Ausblick auf das Gesamtjahr 2020 stehen. Zudem seien die negativen Punkte bereits bekannt./edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2020 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.