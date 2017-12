Morgan Stanley hebt Ziel für Easyjet auf 1490 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen und Details zu den Kosten der Integration von Teilen von Air Berlin von 1230 auf 1490 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Nachdem zuletzt Kapazitäten aus dem Markt genommen worden seien, sei der Umsatztrend ermutigend, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verschob die Basis ihrer Bewertung der Aktien des Billigfliegers von 2018 auf 2019./bek/das Datum der Analyse: 04.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.