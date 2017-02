Morgan Stanley hebt Ziel für Dialog Semiconductor - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 46 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Auch wenn die Aktien des Halbleiterherstellers in diesem Jahr bereits stark zugelegt hätten, könnte sich der Kursaufschwung noch fortsetzen, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Freitag. Die Bewertung sei nach wie vor nicht hoch für ein Unternehmen, das in der Smartphone/Apple-Wertschöpfungskette Anteile gewinne./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.