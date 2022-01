Morgan Stanley hebt Ziel für Deutsche Post an - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Post von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktienkurse von Transportunternehmen seien im bisherigen Jahresverlauf gesunken, was wohl der Sorge über bereits erreichte Ergebnisspitzen, höherer Renditen und der Branchenrotation geschuldet sein dürfte, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu europäischen Transportunternehmen. Die Berichtssaison für das Schlussquartal 2021 könnte indes ein Kurstreiber sein und zudem rechnet sie damit, dass auch der Auftakt 2022 gut verlaufen ist. Der Konsens dürfte seine Gewinnerwartung anheben. Das größte Aufwärtspotenzial habe die Post-Aktie./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.