Morgan Stanley hebt Ziel für DWS auf 40,60 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für DWS von 39,50 auf 40,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.In Anbetracht sich erholender Mittelzuflüsse und Gebühren dürften die Schätzungen für die Fondsgesellschaft nach oben revidiert werden, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei wenig anspruchsvoll./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2020 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.