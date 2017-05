Morgan Stanley hebt Ziel für BNP auf 73,40 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen zum ersten Quartal von 71,10 auf 73,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Resultate der französischen Bank bestätigten die Vorteile der Geschäftsdiversifizierung in Richtung der sich verbessernden Kapitalmärkte, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Gewinnschätzungen für 2018 und 2019 an./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.