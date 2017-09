Morgan Stanley hebt Ziel für Aurubis auf 59 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aurubis nach angepassten Rohstoffpreis- und Wechselkursprognosen sowie einer zeitlichen Anpassung des Bewertungsmodell von 54 auf 59 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen.Die Aktie der Kupferschmelze sei bereits historisch hoch bewertet, schrieb der Analyst Menno Sanderse in einer Studie am Dienstag./bek/mis Datum der Analyse: 26.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.