Morgan Stanley hebt Ziel für Apple auf 194 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple von 182 auf 194 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Anhebung der durchschnittlichen Verkaufspreise durch die gesamte Produktlinie hindurch sei der entscheidende Punkt der neuesten Produkteinführungen der Kalifornier, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer Studie vom Dienstag. Die Marke Apple strebe auf, unter den Kunden herrsche ein hohes Maß an Loyalität und zusammen mit einem schwächeren US-Dollar sei der Konzern daher in der Lage, die Preise anzuheben, ohne Nachfrage-Einbußen zu befürchten. Huberty erhöhte daher ihre Gewinnschätzungen je Aktie für das Geschäftsjahr 2018./ajx/ag Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.