Morgan Stanley hebt Ziel für Apple auf 154 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Apple von 150 auf 154 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Sorgen vieler Anleger, dass Apple angesichts des Umsatzrückgangs in China seine gute Marktstellung verloren habe, seien übertrieben, schrieb Analystin Kathryn Huberty in einer Studie vom Dienstag. Die im September erwartete Einführung des neuen iPhones dürfte viele Käufer veranlassen, auf das neue Modell umzusteigen. Apple dürfte dadurch Marktanteile gewinnen, insbesondere in China./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.