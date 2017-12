Morgan Stanley hebt Ziel für Air Liquide auf 118 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Air Liquide":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Air Liquide von 112 auf 118 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Der verbesserte Ausblick für das organische Wachstum werde noch unterschätzt, schrieb Analyst Paul Walsh in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Überhaupt dürften die Industriegase-Hersteller im nächsten Jahr von steigenden Investitionsausgaben in der weltweiten Chemiebranche profitieren./kro/tih Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.