Morgan Stanley hebt Ziel für Aena auf 164 Euro - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Aena":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aena nach Zahlen zum zweiten Quartal von 149 auf 164 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen.Das neue Kursziel basiere auf ihren erhöhten Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2020, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie vom Dienstag. Zudem dürfte ein steigendes Verkehrsaufkommen des Flughafenbetreibers in diesem Jahr den Barmittelzufluss erhöhen./bek/edh Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.