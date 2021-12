Morgan Stanley hebt Ziel für Adyen auf 3150 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Adyen in einem Ausblick auf 2022 von 2265 auf 3150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seine "Top Picks" für das neue Jahr seien der Zahlungsabwickler Adyen, der Netzwerkausrüster Nokia und das Software-Unternehmen Sage, schrieb Analyst Adam Wood geht laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Technologiebranche. Adyen stehe ganz oben auf seiner Präferenzliste für 2022. Die Komplexität im Zahlungsverkehr nehme weiter zu und hier könne Adyen ihre Stärke ausspielen, die Komplexität für Händler zu verringern./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.