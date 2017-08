Morgan Stanley hebt Ziel für Adidas auf 185 Euro - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Adidas von 162 auf 185 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen.Analystin Louise Singlehurst hob ihre Schätzungen nach positiven Signalen für das zweite Quartal. Beim detaillierten Bericht stünden vor allem die Marktanteilsgewinne der Marke Adidas im Fokus, schrieb sie in einer am Montag veröffentlichten Studie./ag/la Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.