Morgan Stanley hebt Ziel für ASML auf 144 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ASML von 135 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Eine neue Fabrikationsanlage für die Chip-Lithographie mit extrem ultraviolettem Licht (EUV) sei im kommenden Jahr nahezu vollständig ausgelastet, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Donnerstag. Dies belege den Einstieg in die Produktion hoher Stückzahlen./bek/ajx Datum der Analyse: 20.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.