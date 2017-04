Morgan Stanley hebt Ziel für ASML auf 135 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ASML nach Zahlen für das erste Quartal von 131 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Das Geschäft mit EUV-Belichtungsmaschinen bestätige die bislang starke Entwicklung und dürfte in diesem Jahr sogar noch mehr im Mittelpunkt stehen, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Donnerstag. Insgesamt sprach er aber von einem "ereignisarmen" Zwischenbericht. Das höhere Ziel begründete er mit der Stärke des Speicherchip-Geschäfts./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.