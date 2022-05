Morgan Stanley hebt Voestalpine auf 'Equal-weight' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Voestalpine von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 30,50 auf 34,00 Euro angehoben. Die Stahlpreise seien zuletzt angesichts von Nachfragesorgen rapide gefallen, schrieb Analyst Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Stahlaktien hätten entsprechend korrigiert und preisten nun ein ziemlich niedriges Ergebnisniveau ein. Ihr Verhältnis zwischen Chancen und Risiken erscheine damit zwar attraktiv, die Stahlpreise müssten sich aber zunächst stabilisieren. Bei Voestalpine sei der Kursrückschlag zu weit gegangen, begründete Gabriel sein nun neutrales Votum./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2022 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.