Morgan Stanley hebt Swiss-Re-Ziel auf 108 Franken - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Swiss Re nach Zahlen zum dritten Quartal von 104,30 auf 108,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Analystin Nadine van der Meulen strich zwar in einer Studie vom Montag ihre diesjährige Gewinnschätzung für den Rückversicherer wegen hoher Katastrophenschäden deutlich zusammen. Doch dank anhaltender Aktienrückkäufe sei die Dividendenrendite die attraktivste in der Branche. Das neue Kursziel für die Aktie begründete die Analystin mit dem auf 2019 verschobenen Bewertungszeitraum./gl/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.