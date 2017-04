Morgan Stanley hebt Inditex auf 'Overweight' und Ziel auf 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Inditex von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 29,50 auf 38,00 Euro angehoben.Das Online-Geschäft des Modehändlers wachse sehr schnell, was der Grund für das starke Abschneiden der Spanier im vergangenen Jahr sein dürfte, schrieb Analyst Geoff Ruddell in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er glaubt, dass Inditex das hohe Wachstum halten kann. Zudem werde aus dem Gegenwind von der Währungsseite nun Rückenwind. Die Konsensschätzungen seien deutlich zu niedrig./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.