Morgan Stanley hebt Glaxo auf 'Equal-weight' - Ziel 1665 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat GlaxoSmithKline von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft, das Kursziel aber von 1695 auf 1665 Pence gesenkt.Die weitere Geschäftsentwicklung des Pharmakonzerns sei nun besser absehbar, schrieb Analyst Mark Purcell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es Gegenwind von der Währungsseite, was in dem neuen Kursziel zum Ausdruck komme./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.