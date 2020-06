Morgan Stanley hebt Givaudan auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Givaudan von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft und das Kursziel von 2670 auf 3265 Franken angehoben.Analystin Lisa De Neve senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie wegen einer kurzfristig schwächeren Nachfrage - vor allem im zweiten Quartal - ihre Umsatz-Schätzungen bis 2022 für den Aromen- und Duftstoffhersteller. Zugleich rechnet sie wegen geringerer Kosten und einem vergrößerten Gestaltungsspielraum für Preise im laufenden Jahr mit Margenverbesserungen. Das Kursziel hob sie mit Blick auf die verbesserten langfristigen Wachstumsaussichten des Konzerns an./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.