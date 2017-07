Morgan Stanley hebt Easyjet-Ziel auf 1230 Pence - Equal-weight

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Easyjet nach den Zahlen im dritten Geschäftsquartal von 1040 auf 1230 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen.Das höhere Kursziel resultiere aus geänderten Annahmen für den Umsatz, die Kosten, den Treibstoff und die Wechselkurse, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie vom Freitag. In der Summe wirke sich das stützend für die Gewinne des Billigfliegers aus./bek/ajx Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.