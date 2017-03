Morgan Stanley hebt Deutsche-Post-Ziel auf 38 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen zum vierten Quartal von 35,20 auf 38,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien solide ausgefallen, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie vom Freitag. In Reaktion auf die gesunkene Nettoverschuldung und in Erwartung mittelfristig besserer Finanzkennzahlen habe sie ihr Kursziel erhöht./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.