Morgan Stanley hebt Deutsche Börse auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Deutsche Börse von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 87,00 auf 89,25 Euro angehoben.Ein Erfolg des geplanten Zusammenschlusses mit der Konkurrentin LSE sei noch nicht in die Aktien des Börsenbetreibers eingepreist, schrieb Analyst Anil Sharma in einer Studie vom Donnerstag. Das Chance/Risiko-Verhältnis erscheine daher unausgewogen. Einem möglichen Kurspotenzial von rund 45 Prozent im Fall eines Erfolgs stehe ein Risiko von weniger als 10 Prozent im Falle eines Scheiterns gegenüber./mis/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.