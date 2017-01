Morgan Stanley hebt BT Group auf 'Overweight'; Ziel auf 490 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BT Group von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 450 auf 490 Pence angehoben.Die Aktie habe sich in den vergangenen zwölf Monaten merklich schwächer als der FTSE-Index entwickelt, begründete Analyst Terence Tsui sein neues Votum in einer Studie vom Mittwoch. Zudem erhöhte er seine Gewinnprognosen (EPS) für den britischen Telekomkonzern der Geschäftsjahre 2016/17 bis 2018/19. 2017 sollte sich die Nachrichtenlage bei den Briten verbessern./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.