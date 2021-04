Morgan Stanley erhöht Ziel für LafargeHolcim - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für LafargeHolcim von 64 auf 65 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.Sie habe ihre Schätzungen an die jüngsten Entwicklungen der Währungen und Rohstoffpreise angepasst, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im ersten Quartal dürften die Trends in den Regionen Asien/Pazifik sowie in Lateinamerika am stärksten gewesen sein. Mit Blick auf die Profitabilität sollte der Baustoffkonzern von den anhaltenden Sparbemühungen profitieren. Zudem könnten auch weitere gewinnbringende Zukäufe erfolgen./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2021 / 11:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.