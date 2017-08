Morgan Stanley erhöht Ziel für Commerzbank - 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Commerzbank nach Zahlen von 9,35 auf 9,85 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen.Analystin Giulia Aurora Miotto reagierte damit in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie auf die bessere Kapitalsituation der Bank. Die schwachen Erträge blieben aber ein Problem. Steigende Zinsen und der Konzernumbau dürften sich erst langfristig bemerkbar machen./ag/ajx Datum der Analyse: 03.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.