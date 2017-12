Morgan Stanley belässt Volkswagen Vorzüge auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Volkswagen nach den jüngsten Aussagen des Managements zur Kernmarke VW auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen.Die Pläne der Wolfsburger seien ambitioniert, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Umsetzung der Ziele dürfte jedoch lange dauern und schmerzvoll werden./bek/kro Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.