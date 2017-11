Morgan Stanley belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Volkswagen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen.Höhere Wachstumsannahmen des Autobauers für 2020 ließen die Investitionen weiter bei 6 Prozent der Umsätze bleiben, wenngleich die absoluten Ausgaben stiegen, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Prognose der Wolfsburger für den Gewinn im Jahr 2020 von 25 Euro je Aktie sei nicht höher als die durchschnittliche Schätzung am Markt./ajx/bek Datum der Analyse: 21.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.